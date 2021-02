Maltempo, ancora gelo sull’Italia: allerta in tre Regioni. Neve al Sud, scuole chiuse (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Italia resta nella morsa del gelo. L'ondata di freddo, accompagnata dalla Neve, che ha sferzato la Penisola ha continuato a provocare disagi. Soprattutto nel Centro-Sud: nevica ancora in Sicilia e in Calabria, mentre le isole Eolie sono ancora isolate. Alcuni sindaci hanno deciso per precauzione di tenere oggi le scuole chiuse (Potenza, Altamura, Lanciano in Abruzzo, Pietracatella in Molise). allerta meteo, dalla Protezione Civile, per le nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ma un'allerta per il rischio ghiaccio è stata segnalata anche in Emilia Romagna e in Toscana. Prosegue il gelo anche in Veneto: -7 a Rovigo, -25 sopra Cortina. Domenica sono state tante le chiamate ai vigili del fuoco e qualche disagio per ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Italia resta nella morsa del. L'ondata di freddo, accompagnata dalla, che ha sferzato la Penisola ha continuato a provocare disagi. Soprattutto nel Centro-Sud: nevicain Sicilia e in Calabria, mentre le isole Eolie sonoisolate. Alcuni sindaci hanno deciso per precauzione di tenere oggi le(Potenza, Altamura, Lanciano in Abruzzo, Pietracatella in Molise).meteo, dalla Protezione Civile, per le nevicate anche a quote basse, su Molise, Basilicata e Puglia. Ma un'per il rischio ghiaccio è stata segnalata anche in Emilia Romagna e in Toscana. Prosegue ilanche in Veneto: -7 a Rovigo, -25 sopra Cortina. Domenica sono state tante le chiamate ai vigili del fuoco e qualche disagio per ...

