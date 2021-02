“Maledetto Covid” Lutto nello sport | muore a 76 anni una delle voci più celebri

(Di lunedì 15 febbraio 2021): Salvio Cervone, storica voce del trotto napoletano e non solo, è morto stamani all’ospedale Cotugno dove era giunto in gravi condizioni dopo essere stato contagiato dal. Aveva 76ed era rampollo di una nota famiglia napoletana (in gioventù fu apprezzato e vincente gentleman). Memorabili le sue telecronache del Lotteria, ma anche del Derby a Roma, tanto che il suo nome va affiancato a quello di Alberto Giubilo nell’Olimpo dei telecronisti dell’ippica. Universali i suoi racconti dall’ippodromo di Agnano, dal Gran Premio Lotteria in giù. Ha cantato le gesta di Varenne (e del suo interprete Giampaolo Minnucci) che proprio sull’apartenopeo ha compiuto unapiù grandi imprese nel 2002 battendo lo svedese Victory Tilly, girandogli ...

