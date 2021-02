Mafia: De Raho, ‘sviluppo su fronte economico, inquinamento economia legale’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Lo sviluppo delle mafie è, dunque, sul fronte economico”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-Mafia e anti-terrorismo Federico Cafiero De Raho rilevando che “è motivo di profonda preoccupazione: l’inquinamento dell’economia legale” e che “i tavoli interistituzionali sono fondamentali, come quelli che la Dnaa ha con la Guardia di Finanza, con l’Agenzia delle Dogane, con l’Uif, diverse specializzazioni che permettono di avere risultati concreti perché fanno lavorare insieme le diverse competenze e capacità”.“Le mafie – ricostruisce De Raho – hanno iniziato a controllare i territori d’origine attraverso organizzazioni dotate di una struttura militare, capace di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Lo sviluppo delle mafie è, dunque, sul”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-e anti-terrorismo Federico Cafiero Derilevando che “è motivo di profonda preoccupazione: l’dell’legale” e che “i tavoli interistituzionali sono fondamentali, come quelli che la Dnaa ha con la Guardia di Finanza, con l’Agenzia delle Dogane, con l’Uif, diverse specializzazioni che permettono di avere risultati concreti perché fanno lavorare insieme le diverse competenze e capacità”.“Le mafie – ricostruisce De– hanno iniziato a controllare i territori d’origine attraverso organizzazioni dotate di una struttura militare, capace di ...

