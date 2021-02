Mafia: De Raho, 'sviluppo su fronte economico, inquinamento economia legale' (2) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questo è motivo di profonda preoccupazione: l'inquinamento dell'economia legale", attraverso "cartelli economici che servono per appalti pubblici", ovvero "avere soggetti economici che servono ad allargare la base per poter presentare diverse offerte - riferisce - La modernizzazione delle mafie si completa nel reinvestire i capitali in soggetti economici deboli; in quei soggetti che non trovano più un accesso al credito bancario, per la crisi per esempio". "Così - conclude - le mafie non hanno bisogno di firmare atti, non hanno bisogno di documenti; al contrario, occultano comportamenti illeciti con lo schermo di soggetti solo apparentemente sani, entrano così nel mercato dell'economia legale. Questo è veramente preoccupante. A tutto questo si risponde con le segnalazioni dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questo è motivo di profonda preoccupazione: l'dell'", attraverso "cartelli economici che servono per appalti pubblici", ovvero "avere soggetti economici che servono ad allargare la base per poter presentare diverse offerte - riferisce - La modernizzazione delle mafie si completa nel reinvestire i capitali in soggetti economici deboli; in quei soggetti che non trovano più un accesso al credito bancario, per la crisi per esempio". "Così - conclude - le mafie non hanno bisogno di firmare atti, non hanno bisogno di documenti; al contrario, occultano comportamenti illeciti con lo schermo di soggetti solo apparentemente sani, entrano così nel mercato dell'. Questo è veramente preoccupante. A tutto questo si risponde con le segnalazioni dal ...

