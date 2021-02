Mafia: De Raho, ‘criminalità organizzate operano insieme come unica entità’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Emerge un quadro di evidenze che dimostra come le diverse mafie operano assieme, come unica entità”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-Mafia e anti-terrorismo Federico Cafiero De Raho che rimarca: “è necessario un ulteriore passo in avanti, gli uffici e gli organi deputati al contrasto devono condividere informazioni e lavorare sempre di più in sinergia”. “La Mafia, la ‘ndrangheta, la camorra, la Mafia foggiana, Mafia del Gargano, nascono su specifici territori per poi proiettarsi altrove – spiega De Raho – Questo è il segno della loro forza, costituire proprie cellule che sono cosche, ‘ndrine, clan in altre ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Emerge un quadro di evidenze che dimostrale diverse mafieassieme,entità”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-e anti-terrorismo Federico Cafiero Deche rimarca: “è necessario un ulteriore passo in avanti, gli uffici e gli organi deputati al contrasto devono condividere informazioni e lavorare sempre di più in sinergia”. “La, la ‘ndrangheta, la camorra, lafoggiana,del Gargano, nascono su specifici territori per poi proiettarsi altrove – spiega De– Questo è il segno della loro forza, costituire proprie cellule che sono cosche, ‘ndrine, clan in altre ...

