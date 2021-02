Mafia: De Raho, 'criminalità organizzate operano insieme come unica entità' (2) (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Inoltre - rileva Federico Cafiero De Raho - proprio i più recenti sviluppi giudiziari, ci fanno intravedere che questa distinzione di cosa nostra, 'ndrangheta, camorra come entità criminali diverse e separate quasi non corrisponde più alla realtà. Gli esempi si ricavano dalle indagini, dalle evidenze investigative in più occasioni: per esempio, nel traffico di cocaina le diverse organizzazioni operano insieme pro quota. Allo stesso modo nel settore del gioco online: stessi soggetti esperti nel settore finiscono per essere riferimenti per la Mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Anche nel settore del riciclaggio di denaro accade la stessa cosa. Emerge un quadro di evidenze che dimostra come le diverse mafie operano assieme, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Inoltre - rileva Federico Cafiero De- proprio i più recenti sviluppi giudiziari, ci fanno intravedere che questa distinzione di cosa nostra, 'ndrangheta, camorracriminali diverse e separate quasi non corrisponde più alla realtà. Gli esempi si ricavano dalle indagini, dalle evidenze investigative in più occasioni: per esempio, nel traffico di cocaina le diverse organizzazionipro quota. Allo stesso modo nel settore del gioco online: stessi soggetti esperti nel settore finiscono per essere riferimenti per la, la camorra e la 'ndrangheta. Anche nel settore del riciclaggio di denaro accade la stessa cosa. Emerge un quadro di evidenze che dimostrale diverse mafieassieme, ...

