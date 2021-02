Mafia: De Raho, ‘beni confiscati strumento più moderno azione Stato a fianco cittadini’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “I beni confiscati sono lo strumento più moderno, efficace del contrasto alle mafie ma, allo stesso tempo, sono anche un simbolo visibile di questa lotta, dell’azione dello Stato al fianco dei cittadini. Essi devono essere tutelati e protetti, sorretti, perché un bene confiscato abbandonato è una sconfitta per la legalità”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-Mafia e anti-terrorismo, Federico Cafiero De Raho che ha indicato nel bene confiscato “il simbolo chiaro ed evidente della capacità della Magistratura e delle Forze dell’ordine nel saper intervenire in questa lotta alle mafie facendo arricchire con questi beni la società civile e impoverendo le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “I benisono lopiù, efficace del contrasto alle mafie ma, allo stesso tempo, sono anche un simbolo visibile di questa lotta, dell’delloaldei cittadini. Essi devono essere tutelati e protetti, sorretti, perché un bene confiscato abbandonato è una sconfitta per la legalità”. Lo dice in un’intervista all’Istituto di studi politici economici e sociali dell’Eurispes, il procuratore anti-e anti-terrorismo, Federico Cafiero Deche ha indicato nel bene confiscato “il simbolo chiaro ed evidente della capacità della Magistratura e delle Forze dell’ordine nel saper intervenire in questa lotta alle mafie facendo arricchire con questi beni la società civile e impoverendo le ...

TV7Benevento : Mafia: De Raho, 'beni confiscati strumento più moderno azione Stato a fianco cittadini'... - rob_arci : RT @LaStampa: La #ndrangheta non è più mafia in senso stretto, le parole di Federico Cafiero De Raho spiegano alla perfezione la questione:… - Sartorix67 : RT @LaStampa: La #ndrangheta non è più mafia in senso stretto, le parole di Federico Cafiero De Raho spiegano alla perfezione la questione:… - LaStampa : La #ndrangheta non è più mafia in senso stretto, le parole di Federico Cafiero De Raho spiegano alla perfezione la… -