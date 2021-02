Machete come Wonder Woman: Danny Trejo nell'esilarante video deepfake (Di lunedì 15 febbraio 2021) Danny Trejo si è trasformato nella nuova Wonder Woman in un esilarante video in deepfake realizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour La star di Machete, Danny Trejo, si è trasformato in Wonder Woman in un esilarante video deepfake realizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour. L'attore si muove con assoluta disinvoltura nei panni di Diana Prince ma, nonostante ciò, è impossibile non sentire la mancanza di Gal Gadot nei panni del celebre supereroe DC a cui ha recentemente prestato il volto in Wonder Woman 1984. Nel video in deepfake, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021)si è trasformatoa nuovain uninrealizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour La star di, si è trasformato inin unrealizzato dal canale YouTube di Pooj's Variety Hour. L'attore si muove con assoluta disinvoltura nei panni di Diana Prince ma, nonostante ciò, è impossibile non sentire la mancanza di Gal Gadot nei panni del celebre supereroe DC a cui ha recentemente prestato il volto in1984. Nelin, ...

Ultime Notizie dalla rete : Machete come Omicidio di Sant'Apollinare, un runner trova la presunta arma del delitto

Il machete è stato trovato in una zona forse compatibile con il racconto fornito da Annalisa ... Dopo essersi disfatta dell'arma, la ragazza ha udito distintamente un rumore metallico, come se avesse ...

Armato di machete e ubriaco, minaccia e rapina 4 persone a Monza: arrestato 39enne

...di machete madre e figlia in un parcheggio di Monza, prima di rapinare una coppia di fratelli. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella serata di giovedì (11 febbraio), un uomo di 39 anni che, come ...

Assale madre e figlia con un machete al supermercato: preso ilGiornale.it Spunta il machete dell'omicidio al campo nomadi. Trovato da un runner

ROVIGO - Recuperato, da un runner, il machete che sarebbe l’arma del delitto commesso nella serata di giovedì di due settimane fa al campo nomadi di Sant’Apollinare. Con quella lama, un 17enne, con la ...

Due rapine col machete, arrestato concorezzese

Concorezzo. Ubriaco, con un machete in mano ha minacciato e spaventato una mamma con una ragazzina in auto e poi due fratelli per farsi consegnare soldi e cellulari. In manette giovedì sera, a Monza, ...

