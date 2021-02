“Ma che problemi avete?!”. Belen, le nuove foto scatenano “veleno da tutti i pori”. L’hanno massacrata (Di lunedì 15 febbraio 2021) Belen Rodriguez è incinta e aspetta un figlio dal suo nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese. La notizia girava da qualche tempo, ma i diretti interessati non avevano mai confermato la cicogna in arrivo. La showgirl argentina lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine – ha detto Belen -. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile””. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)Rodriguez è incinta e aspetta un figlio dal suo nuovo compagno, l’hair stylist Antonino Spinalbese. La notizia girava da qualche tempo, ma i diretti interessati non avevano mai confermato la cicogna in arrivo. La showgirl argentina lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine – ha detto-. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile””. (Continua dopo ...

