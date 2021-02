M5S sempre spaccato, è “riunione continua” al Senato. Morra: non voto fiducia a Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) "L'assemblea congiunta di deputati e Senatori M5S? Non si decide nulla, è uno sfogatoio. Utile come un paio di belle tette su un cinghiale". La citazione cinematografica (Martin Scorsese, Casinò, 1990) viene da un parlamentare dell'opposizione interna: che scruta con questo spirito di fremente attesa le decisioni dei vertici sull'ultima possibile riunione per scongiurare la rottura definitiva fra pro-Draghi e no-Draghi. Del resto, il clima di fraterna condivisione è rappresentato anche dal commento di un Senatore della maggioranza interna sulla insistenza di Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, sulla possibilità di consentire ai dissidenti una astensione nel voto di fiducia: "Una minchia di mare", sintetizza l'esponente ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 febbraio 2021) "L'assemblea congiunta di deputati eri M5S? Non si decide nulla, è uno sfogatoio. Utile come un paio di belle tette su un cinghiale". La citazione cinematografica (Martin Scorsese, Casinò, 1990) viene da un parlamentare dell'opposizione interna: che scruta con questo spirito di fremente attesa le decisioni dei vertici sull'ultima possibileper scongiurare la rottura definitiva fra pro-e no-. Del resto, il clima di fraterna condivisione è rappresentato anche dal commento di unre della maggioranza interna sulla insistenza di Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, sulla possibilità di consentire ai dissidenti una astensione neldi: "Una minchia di mare", sintetizza l'esponente ...

