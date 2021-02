M5s | Fico | “Capisco i malumori | ma serve un cambio di prospettiva Il super ministero c’è” E cita anche il ruolo di Giovannini e Patuanelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “So che molti dei nostri attivisti e parlamentari sono delusi. Comprendo il malumore di chi non digerisce certe scelte e di chi nutre perplessità rispetto a decisioni che appaiono in contrasto con il nostro percorso. Ma dobbiamo adottare undidrastico, perché il momento lo richiede”. Così il deputato M5s e presidente della Camera, Robertoin un post dove aggiunge: “La fase che si apre ora deve essere di costruzione, responsabilità, lungimiranza e avrà al centro temi che sono cari al Movimento: sostenibilità, ambiente, beni comuni, transizione energetica”. So che molti dei nostri attivisti e parlamentari sono delusi. Comprendo il malumore di chi non digerisce certe scelte e… Pubblicato da Robertosu Lunedì 15 febbraio 2021 “Alla prova del governo il Movimento ha dovuto fare scelte ...