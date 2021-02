Luna Rossa da urlo | già 4 - 0 su Ineos Uk Ma con il lockdown la sfida è congelata

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Ansa : Dominio Luna Rossa, va 4-0 su Ineos #AmericasCup #PradaCup #ANSA - Adnkronos : Luna Rossa vince su Ineos per 4-0 - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Luna Rossa, cuore e tecnologia: “È il meglio della nostra epoca” [di Simona Casalini] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Luna Rossa, cuore e tecnologia: “È il meglio della nostra epoca” [di Simona Casalini] -

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa

Usque ad finem. Il dock out è un momento magico nella storia di, fin dalla prima campagna di Coppa America. La grande tribù con la striscia, inventata da Patrizio Bertelli, accompagna la squadra all'uscita in mare, verso la battaglia sportiva. E' ...Prada Cup, in finale un'altra doppia prova di forza contro gli inglesi. Ripresa da fissare ad AucklandUna famiglia di tre elementi, che vive a sud di Auckland, è risultata positiva alla variante inglese del Coronavirus. Per quanto riguarda la Coppa America di vela, mercoledì 17 febbraio si sarebbero d ...Solo il mini lockdown di tre giorni deciso dalla premier neozelandese Jacinda Ardern ferma per ora Luna Rossa. Il contenimento causa Covid ha come primo risultato il rinvio a data da destinarsi delle ...