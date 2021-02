L'ultimo vergognoso schiaffo ai morti delle Foibe (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio A Cinisello Balsamo, la targa in memoria dei martiri delle Foibe è stata coperta con un cartello inneggiante al comunismo di Tito A pochi giorni dalla celebrazione del Giorno del Ricordo, la ricorrenza dedicata al massacro delle Foibe, l'ennesimo scempio che oltraggia la dignità delle vittime di un eccidio a dir poco cruento. A Cinisello Balsamo, nel Milanese, la targa collocata nel giardino dedicato ai Martiri delle Foibe, in memoria di Norma Cossetto, è stata coperta con un cartello recitante la scritta"Martiri dell'occupazione nazifascista in Jugoslavia. Josip Tito Broz". Il manifesto è stato immediatamente rimosso dall'amministrazione comunale che ha provveduto a ripristinare l'originale. Cancellata la targa in memoria di Norma ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio A Cinisello Balsamo, la targa in memoria dei martiriè stata coperta con un cartello inneggiante al comunismo di Tito A pochi giorni dalla celebrazione del Giorno del Ricordo, la ricorrenza dedicata al massacro, l'ennesimo scempio che oltraggia la dignitàvittime di un eccidio a dir poco cruento. A Cinisello Balsamo, nel Milanese, la targa collocata nel giardino dedicato ai Martiri, in memoria di Norma Cossetto, è stata coperta con un cartello recitante la scritta"Martiri dell'occupazione nazifascista in Jugoslavia. Josip Tito Broz". Il manifesto è stato immediatamente rimosso dall'amministrazione comunale che ha provveduto a ripristinare l'originale. Cancellata la targa in memoria di Norma ...

mmarrrtinah : Mamma mia analitica corso più vergognoso di fisica!! Cazzoni fino all'ultimo - MassimoRiserbo5 : RT @brunopanofsky: @ferrarailgrasso Questa cosa di aver chiuso le piste da sci all'ultimo momento è vergognoso, Conte dovrebbe dimetter.. A… - pf9395 : @pfmajorino Quello che è accaduto è vergognoso. Persone che hanno investito soldi per riaprire. Persone assunte pe… - brunopanofsky : @ferrarailgrasso Questa cosa di aver chiuso le piste da sci all'ultimo momento è vergognoso, Conte dovrebbe dimetter.. Ah no ?? - sassari68 : Un ulteriore motivo per schifare D'Alema, il vergognoso comportamento del suo governo di allora, nella vicenda Ocal… -