L'ultima lettera di Erriquez della Bandabardò al suo pubblico: "Non ho rimorsi, saluto e ringrazio tutti"

Nell'ultima lettera di Erriquez della Bandabardò c'è tutto l'affetto di un artista ispirato e di un uomo appassionato, amante della vita e della musica e soprattutto innamorato della sua donna. Nella giornata di ieri, 14 febbraio, l'Italia intera si è stretta nel cordoglio per la morte inaspettata di Enrico Greppi, spentosi a 60 anni nella sua abitazione di Fiesole.

La malattia

Dalle notizie sulla morte, confermate dal suo manager Francesco Barbaro che lo affiancava sin dagli esordi dei primi anni '90, è emerso che il cantautore lottava da tempo contro un brutto male che grazie alla sua energia e alla sua vitalità aveva tenuto nascosto all'attenzione mediatica. "Guerriero generoso e poeta", queste le parole usate dalla famiglia per ricordare ...

