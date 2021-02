Lukaku lancia Conte in vetta, l’Inter sorpassa il Milan nella settimana del derby (Di lunedì 15 febbraio 2021) I nerazzurri interrompono la striscia di vittorie della Lazio e sorpassano il Milan in vetta alla classifica, con 50 punti. Domenica derby infuocato La Juve sbanda, il Milan crolla. E l’Inter ne approfitta, conquistando la vetta della classifica in solitaria. Più del punto di vantaggio, il sorpasso è un vantaggio psicologico da gestire al meglio, in vista del derby di Milano: una sfida che può già valere la fuga o il controsorpasso, più decisiva per i rossoneri, in cerca di riscatto dopo il buio del Picco contro lo Spezia. l’Inter in questo momento ha tre vantaggi sulla concorrenza: il primo è Antonio Conte, un allenatore che sa come si vince. A differenza di Pioli e Pirlo, due allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) I nerazzurri interrompono la striscia di vittorie della Lazio eno ilinalla classifica, con 50 punti. Domenicainfuocato La Juve sbanda, ilcrolla. Ene approfitta, conquistando ladella classifica in solitaria. Più del punto di vantaggio, il sorpasso è un vantaggio psicologico da gestire al meglio, in vista deldio: una sfida che può già valere la fuga o il controsorpasso, più decisiva per i rossoneri, in cerca di riscatto dopo il buio del Picco contro lo Spezia.in questo momento ha tre vantaggi sulla concorrenza: il primo è Antonio, un allenatore che sa come si vince. A differenza di Pioli e Pirlo, due allenatore ...

