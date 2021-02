Lukaku: «Infortuni e soldi. Vi racconto il mio periodo alla Lazio» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jordan Lukaku si è raccontato in una lunga intervista a Voetbalmagazine: queste le parole del belga sugli anni alla Lazio Jordan Lukaku si è raccontato in una lunga intervista a Voetbalmagazine: queste le parole del belga sugli anni alla Lazio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 Infortuni – «Essere solo non mi ha infastidito. Perché oltre a quelle poche ore al club, sono stato anche da solo per il resto della giornata. Ho trovato particolarmente difficile che ho avuto così tante battute d’arresto e che i miei periodi di riabilitazione sono durati così a lungo. Prima c’è stata l’infiammazione dei miei due tendini rotulei e poi sono stato attaccato da una lesione alla cartilagine del ginocchio destro». RISVOLTI ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Jordansi è raccontato in una lunga intervista a Voetbalmagazine: queste le parole del belga sugli anniJordansi è raccontato in una lunga intervista a Voetbalmagazine: queste le parole del belga sugli anni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Essere solo non mi ha infastidito. Perché oltre a quelle poche ore al club, sono stato anche da solo per il resto della giornata. Ho trovato particolarmente difficile che ho avuto così tante battute d’arresto e che i miei periodi di riabilitazione sono durati così a lungo. Prima c’è stata l’infiammazione dei miei due tendini rotulei e poi sono stato attaccato da una lesionecartilagine del ginocchio destro». RISVOLTI ...

