Lukaku come Ronaldo | raggiunti i 300 gol a 27 anni Solo Messi ha fatto meglio

Con la doppietta realizzata ieri sera contro la Lazio, oltre a regalare la vittoria e il conseguente primo posto in classifica, Romelu Lukaku ha messo a segno il gol numero 300 in carriera tra club e nazionale (Everton 87, Belgio 57, Inter 56, Manchester United 42, Anderlecht 41, West Bromwich Albion 17). Un traguardo incredibile che molti altri campioni hanno raggiunto in tarda età. Il belga, invece, lo ha conquistato a 27 anni. Alla sua età, Solo Ronaldo è riuscito a raggiungere i 300 gol. I due, però, sono al secondo posto. Lionel Messi, infatti, già a 25 anni aveva raggiunto tale traguardo. Ibrahimovic, prossimo avversario del belga in campionato dove si giocherà una parte di scudetto, ci ha impiegato invece 31 anni.

