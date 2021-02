Luca Laurenti, Paolo Bonolis e lo ‘sgarbo’ a sua moglie: proprio nel giorno di San Valentino… (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un vero e proprio ‘sgarbo’ quello di Paolo Bonolis a sua moglie: c’entra Luca Laurenti. Vediamo cosa è successo Paolo Bonolis, lo sgarbo alla moglieDov’è finito Luca Laurenti? Pare proprio che sul web non si parli d’altro. In effetti, è da un po’ che non vediamo il famoso ‘maestro Laurenti’, come lo chiama il suo caro amico presentatore Paolo Bonolis. Di lui sappiamo poco. Ed anche meno della sua vita privata. Non è uno che fa vita mondana, non lo troviamo in giro per locali e nemmeno sulle pagine di riviste di gossip. La cronaca rosa non l’ha mai visto protagonista, possiamo dire che è uno che fa il suo lavoro, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un vero equello dia sua: c’entra. Vediamo cosa è successo, lo sgarbo allaDov’è finito? Pareche sul web non si parli d’altro. In effetti, è da un po’ che non vediamo il famoso ‘maestro’, come lo chiama il suo caro amico presentatore. Di lui sappiamo poco. Ed anche meno della sua vita privata. Non è uno che fa vita mondana, non lo troviamo in giro per locali e nemmeno sulle pagine di riviste di gossip. La cronaca rosa non l’ha mai visto protagonista, possiamo dire che è uno che fa il suo lavoro, ...

bluepastello : @lunaticacri OH CRISTIÁ LO PENSO SEMPRE. PURE LUCA LAURENTI AVEVA DELLE GAMBE CHE BOH, MA PERCHEEE MIO SIGNOREEE NO… - zazoomblog : C’è Posta Per Te la storia di Francesca commuove Paolo Bonolis e lui reagisce così. “Luca Laurenti è rimasto incast… - clikservernet : C’è Posta Per Te, la storia di Francesca commuove Paolo Bonolis e lui reagisce così. “Luca Laurenti è rimasto incas… - FQMagazineit : C’è Posta Per Te, la storia di Francesca commuove Paolo Bonolis e lui reagisce così. “Luca Laurenti è rimasto incas… - Noovyis : (C’è Posta Per Te, la storia di Francesca commuove Paolo Bonolis e lui reagisce così. “Luca Laurenti è rimasto inca… -