Luca Argentero e Cristina Marino mostrano il relais scelto per San Valentino (Foto) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per San Valentino Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto di festeggiare con due giorni di coccole e poi è arrivato anche il sole sull’incantevole Franciacorta. Alcune Foto che mostrano tutto il relax, il dolce far niente, come lo chiama la modella. In queste ore la Marino e Argentero sono ancora lì nel relais in Franciacorta, un luogo romantico e ancora una volta lontano da tutto e tutti. E’ molto probabile che questa volta la loro piccola Nina non sia con mamma e papà, è giusto che anche loro ritagliano degli spazi importanti per la coppia. Sono più innamorati che mai e sui rispettivi profili social non perdono occasione per dichiarare il loro amore. “Infinito supremo” scrive ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per Sanhannodi festeggiare con due giorni di coccole e poi è arrivato anche il sole sull’incantevole Franciacorta. Alcunechetutto il relax, il dolce far niente, come lo chiama la modella. In queste ore lasono ancora lì nelin Franciacorta, un luogo romantico e ancora una volta lontano da tutto e tutti. E’ molto probabile che questa volta la loro piccola Nina non sia con mamma e papà, è giusto che anche loro ritagliano degli spazi importanti per la coppia. Sono più innamorati che mai e sui rispettivi profili social non perdono occasione per dichiarare il loro amore. “Infinito supremo” scrive ...

