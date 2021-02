Lotteria degli scontrini: cosa ne pensano i commercianti italiani (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Lotteria degli scontrini, voluta dall’ormai decaduto Governo Conte per incentivare i pagamenti elettronici e minimizzare le “tentazioni” di ricorrere alla micro-evasione fiscale (che nella totalità della sua massa costa alle casse erariali diversi miliardi di euro di mancate entrate), ha generato reazioni contrastanti. Alle lodi di coloro che hanno plaudito l’intento quasi “pedagogico” nei confronti di un popolo come quello italiano, da sempre refrattario ad abbandonare del tutto l’utilizzo del denaro contante, hanno fatto da contraltare le polemiche di chi considera tale provvedimento una sorta di elemosina di stato. Senza contare i problemi tecnici e i ritardi nella messa a regime tecnologica del sistema di raccolta e invio dei dati, che passa inevitabilmente per delle modifiche ai singoli registratori di cassa, da effettuarsi a ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 febbraio 2021) La, voluta dall’ormai decaduto Governo Conte per incentivare i pagamenti elettronici e minimizzare le “tentazioni” di ricorrere alla micro-evasione fiscale (che nella totalità della sua massa costa alle casse erariali diversi miliardi di euro di mancate entrate), ha generato reazioni contrastanti. Alle lodi di coloro che hanno plaudito l’intento quasi “pedagogico” nei confronti di un popolo come quello italiano, da sempre refrattario ad abbandonare del tutto l’utilizzo del denaro contante, hanno fatto da contraltare le polemiche di chi considera tale provvedimento una sorta di elemosina di stato. Senza contare i problemi tecnici e i ritardi nella messa a regime tecnologica del sistema di raccolta e invio dei dati, che passa inevitabilmente per delle modifiche ai singoli registratori di cassa, da effettuarsi a ...

