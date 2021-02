Lotteria degli scontrini: benzinaio, farmacia, cinema. Gli acquisti esclusi dal gioco a premi (Di lunedì 15 febbraio 2021) È ormai partita da due settimane la Lotteria degli scontrini, con tanti esercenti che devono ancora adeguarsi ma con una discreta partecipazione, soprattutto nelle grandi città. Con il provvedimento congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, che ha previsto la partenza ufficiale per il 1° febbraio 2021, sono state apportate anche alcune modifiche riguardo al funzionamento della Lotteria: le estrazioni previste per i pagamenti in contanti sono infatti state eliminate, restringendo il campo degli acquisti validi per poter partecipare alla Lotteria. Molti consumatori si chiedono quali acquisti non siano validi oltre a quelli pagati in contanti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provato a ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 15 febbraio 2021) È ormai partita da due settimane la, con tanti esercenti che devono ancora adeguarsi ma con una discreta partecipazione, soprattutto nelle grandi città. Con il provvedimento congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, che ha previsto la partenza ufficiale per il 1° febbraio 2021, sono state apportate anche alcune modifiche riguardo al funzionamento della: le estrazioni previste per i pagamenti in contanti sono infatti state eliminate, restringendo il campovalidi per poter partecipare alla. Molti consumatori si chiedono qualinon siano validi oltre a quelli pagati in contanti. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha provato a ...

