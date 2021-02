L' organizzazione mondiale della sanità ha approvato l' accesso al vaccino per i Paesi svantaggiati

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Approvazione d’emergenza delanti-covid AstraZeneca da parte di Oms per tutti idel mondo. Covid, Oms ha dato l’approvazione d’emergenza per AstraZeneca su Notizie.it.

repubblica : Wto, Ngozi Okonjo-Iweala nuova direttrice generale. La prima donna alla guida dell'Organizzazione Mondiale del Comm… - Tg3web : L'economista Ngozi Okonjo-Iweala, nigeriana, è la prima donna e la prima africana a capo della WTO, l'Organizzazion… - Radio1Rai : ?? L’economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala è la nuova direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commer… - lacittanews : L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha concesso l’approvazione di emergenza ai vaccini AstraZeneca / Oxfor… - shariffr : RT @LaConsapevolez1: Wto, Ngozi Okonjo-Iweala nuova direttrice generale. La prima donna alla guida dell'Organizzazione Mondiale del Commerc… -

Ultime Notizie dalla rete : organizzazione mondiale

21.34 Oms:sì a vaccino anti - Covid AstraZeneca Approvazione d'emergenza dell'della Sanità per il vaccino anti - Covid di AstraZeneca. Così si apre la strada alla distribuzione di centinaia di milioni di dosi ai Paesi svantaggiati privi di immunizzazione.La Scienza medica, allo stato, non è ancora in grado di stabilire cosa possa succedere al ...e dovuto evitare le condotte truffaldine o altre ipotesi illecite con un'adeguata. ...Prima volta del ministro del Tesoro Franco: a marzo il suo programma. Cambio di passo nei sostegni all'economia, con tanta cautela ...La piattaforma OpenCortina coniuga Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale per una gestione efficiente, intelligente e sicura delle Opere Pubbliche. Una buona pratica. Un modello da copiare. Un ...