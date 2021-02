L’Oms annuncia il passaporto vaccinale | servirà per viaggiare | le varianti ce lo impongono

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ci risiamo. Si torna a parlare del. Stavolta a scendere in campo con la proposta già bollata sul nascere come potenzialmente “discriminatoria” è direttamente. Che, attraverso le dichiarazioni del suo inviato speciale per l’emergenza coronavirus, David Nabarro, da Sky News, fa sapere quanto sia diventato importante e ormai imprescindibile per gli spostamenti il documento in esame. Sarà un certificato che permetterà a tutti i vaccinati disenza limitazioni.torna alla carica colDunque,ci riprova. E torna alla carica con la sponsorizzazione dell’idea di una sorta di “”, per favorire la mobilità internazionale dopo la pandemia da ...