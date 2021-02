Lombardia, vaccino anti-Covid over 80, aperte le prenotazioni online (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ scattata alle ore 13 la possibilità di prenotare le vaccinazioni anti Covid per le persone nate prima del 1942. Le prenotazioni si effettuano sul sito www.vaccinazioniCovid.servizirl.it e la buona notizia è che al momento il sito non è andato in tilt, malgrado l’assalto che ha avuto. Infatti, alle ore 15 chi provava a prenotarsi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ scattata alle ore 13 la possibilità di prenotare le vaccinazioniper le persone nate prima del 1942. Lesi effettuano sul sito www.vaccinazioni.servizirl.it e la buona notizia è che al momento il sito non è andato in tilt, malgrado l’assalto che ha avuto. Infatti, alle ore 15 chi provava a prenotarsi td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CarloSupertramp : volevo prenotare il vaccino a mia madre 88enne... #lombardia #covid19 #vaccino - masolosilvia : @beabri @civati Intanto il sito della Regione Lombardia per prenotare il vaccino agli over80 nn funziona ... avevo… - infoitinterno : Vaccino anti-Covid, al via prenotazioni per over 80 in Lombardia. Migliaia in attesa - infoitinterno : Oltre 70mila in coda, lunghi tempi di attesa per prenotare il vaccino covid over 80 in Lombardia - CasolaStella : E se l'attesa per prenotare il #vaccinoCovid fosse essa stessa il vaccino? ??????? #Lombardia #modellolombardo #RegioneLombardia