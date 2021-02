Lombardia: Regione, stanziati 629,5 mln per trasporto pubblico locale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Regione Lombardia stanzia 629,5 milioni di euro per garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale regionale. Di questi, per il 2021 circa 406,3 milioni derivano dal Fondo nazionale trasporti mentre 218,2 milioni da risorse regionali. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento include anche 5 milioni di euro di risorse regionali sul 2023 per le aree montane e a domanda debole. "I destinatari dei finanziamenti - commenta l'assessore Terzi - sono le Agenzie del Tpl che hanno la competenza per la programmazione del servizio. Da parte nostra confermiamo l'impegno per il trasporto pubblico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano, 15 feb. (Adnkronos) -stanzia 629,5 milioni di euro per garantire il funzionamento delregionale. Di questi, per il 2021 circa 406,3 milioni derivano dal Fondo nazionale trasporti mentre 218,2 milioni da risorse regionali. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento include anche 5 milioni di euro di risorse regionali sul 2023 per le aree montane e a domanda debole. "I destinatari dei finanziamenti - commenta l'assessore Terzi - sono le Agenzie del Tpl che hanno la competenza per la programmazione del servizio. Da parte nostra confermiamo l'impegno per il...

