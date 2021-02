Lombardia, ok a tamponi antigenici gratuiti per le scuole: prenotazioni online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Avvio della prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per scuole secondarie di secondo grado e Istituti di formazione professionale. La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta del vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, e di concerto con l’assessore all’Istruzione, Fabrizio Sala, la delibera su questo tema tesa ad aumentare la sorveglianza sanitaria e i testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non delle scuole superiori. INDIVIDUARE EVENTUALI CASI COVID-19 IN MODO PRECOCE – “Il servizio gratuito – commenta il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – è un’opportunità per individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. E va ad aggiungersi alle altre modalità già attive ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Avvio della prenotazione dell’offerta dipersecondarie di secondo grado e Istituti di formazione professionale. La Giunta della Regioneha approvato, su proposta del vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, e di concerto con l’assessore all’Istruzione, Fabrizio Sala, la delibera su questo tema tesa ad aumentare la sorveglianza sanitaria e i testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non dellesuperiori. INDIVIDUARE EVENTUALI CASI COVID-19 IN MODO PRECOCE – “Il servizio gratuito – commenta il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti – è un’opportunità per individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. E va ad aggiungersi alle altre modalità già attive ...

