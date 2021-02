RegLombardia : #pianovaccinazioni #piùsiamoprimavinciamo Parte oggi alle ore 13.00, la seconda fase del piano vaccinazioni anti… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Da lunedì 15 febbraio il piano vaccinazioni anti #Covid-19 in #Lombardia entra nella seconda fas… - orizzontescuola : Lombardia, fase di contagio elevato in fascia di età 14 e 19 anni: al via tamponi gratuiti per studenti superiori - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni #piùsiamoprimavinciamo Parte oggi alle ore 13.00, la seconda fase del piano vaccinazioni anti #Covid19… - teocheetah : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni #piùsiamoprimavinciamo Parte oggi alle ore 13.00, la seconda fase del piano vaccinazioni anti #Covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia fase

Peraltro, si sta ancora completando la1 della campagna con i richiami. La Regionecomunque ha messo a disposizione anche un video con le istruzioni su come registrarsi alla campagna ...Vaccino anti Covid in, guida alladue per gli over 80: dalla prenotazione alla somministrazione, ecco come fare 14 Febbraio 2021Vaccino Covid over 80: oltre 14mila persone in coda all'avvio del clic day. Pochi minuti prima delle ore 13 erano già in coda per richiedere il vaccino oltre 14mila persone. Prima delle 13.30 la coda ...Il confronto sindacale dell’11 febbraio è stato l’occasione per riprendere il tema dello smart working. Appare infatti evidente come l’attuale impiego, si sia riv ...