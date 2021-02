Lockdown nazionale? Il mondo della politica risponde a Ricciardi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alice Torri Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, ha ribadito su Rai 3 l’esigenza di un nuovo Lockdown per sconfiggere definitivamente il coronavirus. “Il ministro credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che devono prendere il Governo e il presidente del Consiglio. Sicuramente siamo sulla linea” che prevede di “passare a questa fase. Speriamo che il governo l’appoggi”. “La stessa proposta” per un Lockdown “è stata fatta alla cancelliera Angela Merkel che l’ha accolta. Il ministro della Salute francese l’ha rifiutata. Il ministro Speranza credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alice Torri Walter, consigliere del ministro Roberto Speranza, ha ribadito su Rai 3 l’esigenza di un nuovoper sconfiggere definitivamente il coronavirus. “Il ministro credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che devono prendere il Governo e il presidente del Consiglio. Sicuramente siamo sulla linea” che prevede di “passare a questa fase. Speriamo che il governo l’appoggi”. “La stessa proposta” per un“è stata fatta alla cancelliera Angela Merkel che l’ha accolta. Il ministroSalute francese l’ha rifiutata. Il ministro Speranza credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in ...

