Lockdown Italia | Bassetti | “Qualcuno è un disco rotto”

"Se c'è bisogno di mettere un'area in zona rossa va fatto rapidamente, ma evitiamo di continuare a parlare di Lockdown nazionale perché c'è Qualcuno che è diventato un disco rotto". Così all'Adnkronos Salate Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, intervenendo sulle dichiarazione del consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, che ha auspicato un Lockdown generale. "Non siamo alla soglia di un nuovo Lockdown – afferma Bassetti – Dobbiamo avere un po' di pazienza e di ordine, e le boutade non aiutano. I numeri dicono che abbiamo il 5% dei positivi, le ospedalizzazioni sono calate e la situazione non è di emergenza.

