Lockdown generale, il ministero scarica Ricciardi: la sua era solo un’opinione personale (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è un dossier allarmante dietro la richiesta di un Lockdown generale fatta da Walter Ricciardi. Un nuovo documento scientifico – scrive La Stampa – “prodotto da una task force internazionale di esperti, voluta dai leader di grandi Paesi occidentali: Biden, Johnson, Merkel e Macron, solo per citare i più importanti”. Il dossier allarmante sulle varianti del Covid Un rapporto che prende in esame l’impatto delle varianti del virus e prospetta scenari non proprio rosei. “Partendo dai dati elaborati nel Regno Unito, si è stabilito che la variante inglese provoca un aumento della contagiosità del 50% (e questo lo sapevamo), ma anche della letalità, tra il 20 e il 30%. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto finora, uccide di più. E questo cambia tutto, visto che la variante inglese diventerà presto prevalente anche in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è un dossier allarmante dietro la richiesta di unfatta da Walter. Un nuovo documento scientifico – scrive La Stampa – “prodotto da una task force internazionale di esperti, voluta dai leader di grandi Paesi occidentali: Biden, Johnson, Merkel e Macron,per citare i più importanti”. Il dossier allarmante sulle varianti del Covid Un rapporto che prende in esame l’impatto delle varianti del virus e prospetta scenari non proprio rosei. “Partendo dai dati elaborati nel Regno Unito, si è stabilito che la variante inglese provoca un aumento della contagiosità del 50% (e questo lo sapevamo), ma anche della letalità, tra il 20 e il 30%. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto finora, uccide di più. E questo cambia tutto, visto che la variante inglese diventerà presto prevalente anche in ...

