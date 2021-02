Lo sport system di montagna resiste meglio alla crisi e scommette su innovazione e sostenibilità

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Oltre il 91% delle aziende della filiera dellodiadotta misure per la riduzione dell’impatto ambientale e oltre sei imprese su dieci hanno riprogettato i processi produttivi in base ai principi della circular economy, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale attraverso la re-immissione delle risorse nei cicli produttivi. All’interno di questo sottoinsieme, il 46% degli intervistati punta allo ‘zero waste’ e il 6% adotta i principi del ‘circular design’ nella progettazione dei nuovi prodotti. E’ quanto emerso dal rapporto di Banca Ifis ‘Market Watch Pmi’ sulla filiera dellodi, nel quale l’istituto di credito ha fotografato un settore composto da 550 imprese attive nei comparti della calzatura, dell’abbigliamento e delle attrezzature ...

Filiere corte, circular economy e big data. Queste le caratteristiche chiave delle imprese italiane che compongono la filiera dello sport system di montagna analizzate nel Market Watch PMI di Banca Ifis, National Partner di Cortina 2021. Presentato questa mattina in occasione della tavola rotonda "Sport, Banche e Imprese. Insieme per vincere", il Market Watch dell'Istituto con i numeri e le best practice delle imprese italiane del settore