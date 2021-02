"Lo mangio e vediamo cosa mi succede". Giletti lo fa davanti a tutti: il medico negazionista deriso in tempo record (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Il kiwi fa bene". Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 provoca il medico Mariano Amici mangiando il frutto in studio davanti a tutti. Il dottore è finito nella polemica non solo per le sue tesi no vax e negazioniste. Amici ha infatti alimentando il panico affermando, sempre nel programma di Giletti, che un tampone sul kiwi è risultato positivo al Covid. "Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l'essere umano", aveva detto scatenando la reazione di tutti. E così il conduttore lo mette alle strette: "Va bene, ora lo mangio e vediamo cosa succede". Proprio niente, perché quella del kiwi era una tesi che non stava nè in cielo nè in terra. "Qua bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Il kiwi fa bene". Massimoa Non è l'Arena su La7 provoca ilMariano Amici mangiando il frutto in studio. Il dottore è finito nella polemica non solo per le sue tesi no vax e negazioniste. Amici ha infatti alimentando il panico affermando, sempre nel programma di, che un tampone sul kiwi è risultato positivo al Covid. "Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l'essere umano", aveva detto scatenando la reazione di. E così il conduttore lo mette alle strette: "Va bene, ora lo". Proprio niente, perché quella del kiwi era una tesi che non stava nè in cielo nè in terra. "Qua bisogna ...

