“Lo compriamo” | un presidente di Regione vuole il vaccino russo Sputnik in Italia

nicolettamasell : RT @g__a__b__r__y: #scuola vogliamo ricordare al presidente #draghi che noi insegnanti compriamo di tasca nostra le mascherine ffp2 e che… - g__a__b__r__y : @GildaInsegnanti @rinodime12 #scuola vogliamo ricordare al presidente #draghi che noi insegnanti compriamo di tas… - g__a__b__r__y : @cislscuola @CislNazionale @Tuttoscuola @orizzontescuola @TecnicaScuola @Avvenire_Nei @sole24ore #scuola vogliamo r… - g__a__b__r__y : @cgilnazionale @FLCCGIL #scuola vogliamo ricordare al presidente #draghi che noi insegnanti compriamo di tasca no… - g__a__b__r__y : #scuola vogliamo ricordare al presidente #draghi che noi insegnanti compriamo di tasca nostra le mascherine ffp2… -

Ultime Notizie dalla rete : compriamo presidente

BlogLive.it

Cosa c'è sotto? Probabilmente un messaggio a tutti quelli che sono dalla parte delma di ... Che la societa' faccia adempiere, noiprodotti originali SSCN e lui si DEVE vestire da ...Per Piras la risposta è una sola: "i condizionatori ; perché non fare un investimento ? ... Ad intervenire sulla questione in maniera ferma è Antonello Giannelli ,dell' ...Arriva una candidatura dall'Italia per lo Sputnik. Le dosi continuano a scarseggiare e un governatore ha espresso la volontà di acquistare il vaccino russo ...Anche la Campania rientra tra le Regioni interessate ad acquistare Sputnik V, il vaccino contro il Covid messo a punto in Russia ...