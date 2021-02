Livorno: tre piccole tartarughe Caretta Caretta spiaggiate e soccorse (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un quarto esemplare era stato rinvenuto nei giorni precedenti e portato sempre al centro di recupero. Presumibilmente questi esemplari sono nati in Toscana durante la scorsa stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un quarto esemplare era stato rinvenuto nei giorni precedenti e portato sempre al centro di recupero. Presumibilmente questi esemplari sono nati in Toscana durante la scorsa stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Livorno tre Tre indagati per l'aggressione al collaboratore de Il Tirreno

Indagini rapide e già arrivate a iscrivere tre persone nel registro degli indagati, per l'aggressione con minacce subìta dal giovane collaboratore de Il Tirreno al porto di Livorno. La notizia è stata data dal prefetto, Paolo D'Attilio, ...

Giovani esemplari Caretta caretta spiaggiati nel Livornese

I tre esemplari, circa 7 cm di carapace per un peso medio di circa 66 grammi, sono stati portati presso il centro di recupero che ha sede all'acquario di Livorno, dove sono stati presi in cura da ...

