(Di lunedì 15 febbraio 2021) . Tra poco festeggeranno 65insieme, ma in attesa della data diversario del matrimonio,e Ivo hanno iniziato a festeggiare Sane lo hanno fatto tenendosi mano nella mano davanti a una pizza gustata nella loro dolce casa di Prato dove vivono da. I due lo scorso dicembre erano risultati positivi ale la loro foto, prima di guarire e tornare a casa, dal letto di ospedale aveva commosso l’Italia intera. Tra poco festeggeranno 65insieme, ma in attesa della data diversario del matrimonio,e Ivo hanno iniziato a festeggiare Sane lo hanno fatto tenendosi mano nella mano davanti a una pizza gustata nella loro dolce casa di Prato dove vivono da ...

vincenzolambia4 : RT @CaputaLuca: Livia e Ivo sono di Prato, hanno 90 anni, sono sposati da 65, a dicembre hanno avuto entrambi il Covid e ora sono guariti t… - infoitcultura : Livia e Ivo festeggiano San Valentino a 90 anni, dopo essere sopravvissuti al Covid - huge1961 : Buon San Valentino e buone giornate, sempre mano nella mano Livia e Ivo. - DanDec1964 : - luposolitario95 : RT @CaputaLuca: Livia e Ivo sono di Prato, hanno 90 anni, sono sposati da 65, a dicembre hanno avuto entrambi il Covid e ora sono guariti t… -

Ultime Notizie dalla rete : Livia Ivo

Ritrae, uniti da quasi 65 anni d'amore, che si tengono per mano, festeggiando il loro 14 febbraio nella loro casa di Prato , dove vivono da diversi anni. La foto è stata scattata dal ...in foto:, nella foto pubblicata da La Nazione La loro è una storia d'amore che in molto già conoscono. Lo scorso dicembre infatti, sempre Andrea aveva deciso di raccontare quanto accaduto ...Lo scorso dicembre infatti, sempre Andrea aveva deciso di raccontare quanto accaduto ai due anziani genitori, Ivo Landi e Livia Arrighini, lui 93enne, lei 88enne. La foto di entrambi ricoverati nella ...San Valentino è il giorno delle dichiarazioni e delle dimostrazioni d'amore. Sì, perché anche quello tra tifoso e la squadra è un rapporto di amore folle e incondizionato. In questa gallery, vogliamo ...