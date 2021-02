LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali in DIRETTA: Brignone contro le specialiste dello slalom per la prima medaglia azzurra. Via alle 14.10 (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata MASCHILE alle 11.15 E 15.20 13.51: Questa la classifica dopo il superG. Federica Brignone è in testa con 0.01 su Elena Curtoni, 0.06 su Shiffrin, 0.16 su Ledecka, 0.26 su Gisin, 0.32 su Lie, 0.40 su Vlhova, 0.47 su Mowinckel, 0.67 su Ferk e Jasmina Suter, 11ma Gagnon a 0.68, 12ma Bassino a 0.90, 14ma Holdener a 0.97. 13.48: Federica Brignone è in testa alla classifica dopo il SuperG di questa mattina e proverà a conquistare la prima medaglia per l’Italia 13.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla manche di slalom speciale della Combinata femminile del Mondiali di Cortina LA CRONACA ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE11.15 E 15.20 13.51: Questa la classifica dopo il superG. Federicaè in testa con 0.01 su Elena Curtoni, 0.06 su Shiffrin, 0.16 su Ledecka, 0.26 su Gisin, 0.32 su Lie, 0.40 su Vlhova, 0.47 su Mowinckel, 0.67 su Ferk e Jasmina Suter, 11ma Gagnon a 0.68, 12ma Bassino a 0.90, 14ma Holdener a 0.97. 13.48: Federicaè in testa alla classifica dopo il SuperG di questa mattina e proverà a conquistare laper l’Italia 13.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla manche dispeciale dellafemminile deldi Cortina LA CRONACA ...

