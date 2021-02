LIVE Prada Cup in DIRETTA | quando si recuperano le regate? Giorno di riposo per Luna Rossa

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASILE? IPOTESI 18 FEBBRAIO. TUTTI GLI SCENARI E COSA SUCCEDERA’ L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI.HA DUE LEADER SILENZIOSI. PERCHE’ L’ALLENAMENTO E’ STATO DECISIVO CAMBIA IL CALENDARIO DELLA FINALE! COVID AD AUCKLAND, NON SI GAREGGIA MERCOLEDI’: GLI SCENARI QUANTO SPENDONO NUOVA ZELANDA, INEOS E NEW ZEALAND? LE CIFRE E I BUDGET MILIONARI LA CRONACA DI-INEOS 4-0 LA CRONACA DI-INEOS 3-0 JAMES SPITHILL: “PENSIAMO ALLA PROSSIMA REGATA. PIETRO SIBELLO UN GRANDE VELISTA” VASCO VASCOTTO AVVISA: “LA STORIA E SPITHILL INSEGNANO! RIMANIAMO CONCENTRATI!” VIDEO: HIGHLIGHTS E ...