Lite Ibra-Lukaku: belga ascoltato dalla procura federale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, quest’oggi ha raccontato la propria versione dei fatti alla procura Figc, dell’alterco avuto con Zlatan Ibrahimovic nel corso del derby di Coppa Italia di qualche settimana fa. Lukaku ha parlato nello specifico coi procuratori Ricciardi, Scarpa ed Esposito, con quest’ultimo ad essere fisicamente presente alla Pinetina. Ad accompagnare il giocatore anche Angelo Cappellini, avvocato del club. Il clima è stato di serenità, il colloquio è durato mezz’ora prima che il belga lasciasse Appiano Gentile. Foto: Screenshot Rai L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, quest’oggi ha raccontato la propria versione dei fatti allaFigc, dell’alterco avuto con Zlatanhimovic nel corso del derby di Coppa Italia di qualche settimana fa.ha parlato nello specifico coitori Ricciardi, Scarpa ed Esposito, con quest’ultimo ad essere fisicamente presente alla Pinetina. Ad accompagnare il giocatore anche Angelo Cappellini, avvocato del club. Il clima è stato di serenità, il colloquio è durato mezz’ora prima che illasciasse Appiano Gentile. Foto: Screenshot Rai L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

_MDelon : Lite #ibra-#lukaku, belga ascoltato dalla procura #Figc. Non vedo l'ora di sapere quali saranno le decisioni pres… - GianmarcoGio : Lukaku dinanzi la Procura Federale. - DiegoReyes_U : RT @sportli26181512: Milan-Inter, a San Siro murales con Lukaku e Ibra: Milano è già in clima derby: sotto lo stadio è stato dipinto un oma… - fisco24_info : Lite con Ibrahimovic, Procura Figc sente Lukaku: Prosegue l'indagine dopo scontro nel derby di Coppa Italia - reich954 : @Gazzetta_it Ma basta con questa cazzata quando nella fallita Italia quello che succede in parlamento tra insulti a… -