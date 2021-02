L' Italia stretta nella morsa del ghiaccio

Leggi su agi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - La pesante perturbazione di origine artica che sta attraversando l'Europa porta temperature bassissime anche sull'. Da nord a sud, dopo le intense nevicate dei giorni scorsi a far paura, ora, è il. Al netto dell'Alto Adige, da sempre ‘cassaforte' nazionale del gelo, anche su tutto il Friuli Venezia Giulia le temperature in montagna sono proibitve. La colonnina di mercurio è abbondantemente sotto lo zero, nei comprensori di Tarvisio, Zoncolan, Forni di Sopra e Sappada (dai -5 ai -9). A favorire una simile situazione meteorologica – precisa l'Osmer del Friuli Venezia Giulia – un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale che continuerà a favorire, anche nei prossimi giorni, l'afflusso in quota di correnti settentrionali che saranno meno fredde, ma a tratti un po' più umide mantenendo comunque il cielo sereno. Anche per ...