L'isola dei famosi 2021, Massimiliano Rosolino nuovo concorrente del reality? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stando a nuove indiscrezioni Massimiliano Rosolino potrebbe essere uno dei naufraghi dell'isola dei famosi 2021. Massimiliano Rosolino potrebbe essere un nuovo concorrente dell'isola dei famosi 2021: secondo TV Blog il campione di nuoto napoletano si aggiungerebbe al cast del reality di Ilary Blasy. Il cast dell'isola dei famosi si sarebbe arricchito di un nuovo concorrente, dopo le indiscrezioni della settima scorsa sui nomi dei naufraghi, oggi ci sarebbe dunque una new entry. Il vincitore di tre medaglie alle Olimpiadi di Sydney 2000 è stato corteggiato a lungo dalla produzione ,che per averlo tra le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Stando a nuove indiscrezionipotrebbe essere uno dei naufraghi dell'deipotrebbe essere undell'dei: secondo TV Blog il campione di nuoto napoletano si aggiungerebbe al cast deldi Ilary Blasy. Il cast dell'deisi sarebbe arricchito di un, dopo le indiscrezioni della settima scorsa sui nomi dei naufraghi, oggi ci sarebbe dunque una new entry. Il vincitore di tre medaglie alle Olimpiadi di Sydney 2000 è stato corteggiato a lungo dalla produzione ,che per averlo tra le ...

TgrRai : #Sardegna. Allarme dei pediatri sulla sindrome Mis-C, sindrome infiammatoria per contatto da #COVID19. Due casi da… - UffiziGalleries : 'E la pioggia piangeva asciugandosi al vento sopra tetti spioventi di desolati paesi.' Alda Merini #Rubens, part. P… - UILperiferic : @fattoquotidiano @tommasorodano Puo' farsi invitare da Barbara D'Urso e partecipare all'isola dei famosi! - ziaremedia : @SimoRiot Che bella idea. Ci sto! Una comitiva a tavola fa allegria. ???? Fammi sapere esattamente il giorno e l’ora… - Isabel55318197 : RT @opificioprugna: #Covid, #Solinas: 'Servirà il certificato di vaccinazione per l’estate in #Sardegna'. Quindi l'isola sarà popolata da t… -