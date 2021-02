Lirica: l’opera divulgata al tempo dei millennials. Oggi il lancio ufficiale (Di lunedì 15 febbraio 2021) l’opera si fa digitale con Lirica. Il progetto, promosso da Voxfarm con il sostegno di LazioInnova e ideato da Martina Santese, si propone di valorizzare e semplificare la conoscenza del patrimonio musicale e culturale italiano attraverso l’offerta di prodotti creativi e servizi digitali intermediali. Una nuova opportunità, dunque, per raccontare la cultura in modo innovativo e accessibile sfruttando i new media e i linguaggi dell’arte il cui primo passo inaugurante è rappresentato dalla produzione di Dreamland, corto animato d’autore che verrà presentato in streaming, in prima assoluta, Oggi, lunedì 15 febbraio, alle ore 18 nei canali ufficiali Youtube e Facebook di Lirica. Il lavoro è una creazione originale ispirata al repertorio operistico italiano e al patrimonio monumentale del Lazio, regione d’Italia con il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021)si fa digitale con. Il progetto, promosso da Voxfarm con il sostegno di LazioInnova e ideato da Martina Santese, si propone di valorizzare e semplificare la conoscenza del patrimonio musicale e culturale italiano attraverso l’offerta di prodotti creativi e servizi digitali intermediali. Una nuova opportunità, dunque, per raccontare la cultura in modo innovativo e accessibile sfruttando i new media e i linguaggi dell’arte il cui primo passo inaugurante è rappresentato dalla produzione di Dreamland, corto animato d’autore che verrà presentato in streaming, in prima assoluta,, lunedì 15 febbraio, alle ore 18 nei canali ufficiali Youtube e Facebook di. Il lavoro è una creazione originale ispirata al repertorio operistico italiano e al patrimonio monumentale del Lazio, regione d’Italia con il ...

DailyLuxury04 : L'opera #lirica incontra i #comics in un #book. Da Panini Comics, in occasione dei 120 anni dalla scomparsa di Gius… - JaneTim8 : RT @teatripiacenza: Celebrare #Dante con l’opera lirica: la rubrica On Air del Tg Studio Aperto di #Mediaset ricorda il nostro #GianniSchic… - PiacenzaWelcome : RT @teatripiacenza: Celebrare #Dante con l’opera lirica: la rubrica On Air del Tg Studio Aperto di #Mediaset ricorda il nostro #GianniSchic… - LucaRicevuti : RT @coro_deo: Nel 1903 viene inaugurato a Bari il Teatro Petruzzelli con l'opera lirica “Gli Ugonotti” di Giacomo Meyerbeer. #14febbraio #t… - Gf69554160 : @fulvioabbate @GrandeFratello Fulvio Tommaso è l'unico che sa chi ha diretto la Turandot e che ascolta la Callas e… -