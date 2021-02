Liguria | partita la prenotazione online dei vaccini Oggi apre anche il call center

Sabrina46709391 : @loveyoumore968 Lei ha commentato la partita del Milan in Liguria, sabato sera. - LiguriaNotizie : Torino-Genoa, Ballardini: Guardiamo partita dopo partita - AnsaLiguria : Calcio: Italiano, partita perfetta che deve farci da traino. Tecnico Spezia: 'Bello veder giocare con tanta intensi… - ansa_liguria : Calcio: Italiano, partita perfetta che deve farci da traino - MilanFo60352769 : @battitomilan7 Sor concordo. La partita però è stata sottovalutata ed è stato un errore. I richiami in allenamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria partita

Il Secolo XIX

Genova " Sono partite le prenotazioni on line per le vaccinazioni per gli anziani attraverso il portale prenotovaccino.regione..it. Il presidente di RegioneGiovanni Toti ha voluto essere presente nella sede diDigitale a Erzelli per dare il via alla piattaforma. Alle 23.05 il tempo di attesa era di circa 19 minuti con 2.420 persone in ...Il presidente di RegioneGiovanni Toti ha voluto essere presente nella sede diDigitale a Erzelli per dare il via alla piattaforma. Alle 23.05 il tempo di attesa era di circa 19 ...“È una serata che ricorderemo, perché comincia di fatto la vera grande campagna vaccinale nel Paese, prima dalle persone più a rischio, che hanno più di 80 anni, e poi via v ...Genova. Nuvolosità diffusa sul centro-levante già dal mattino, pioviggini sparse sul tratto sul costa in avanzamento nelle zone interne. Quota neve in deciso aumento sull’Appennino orientale. Non si e ...