(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si tratta del prezioso incunabolo (come sono definiti istampati con la tecnica a caratteri mobili tra la metà del XV secolo e l'anno 1500 incluso) che riporta i testi del filosofo greco tradotti in latino dal grande umanista fiorentino Marsilio Ficino, uno dei massimi studiosi della classicità durante il Rinascimento L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Libri: 400mila dollari per il Platone stampato a Firenze nel 1484 -

Ultime Notizie dalla rete : Libri 400mila

kronic

di Costanza Miriano 42 milioni ebambini in UN ANNO sono stati uccisi con un bisturi nel grembo della loro mamma, e non ... gli dedichiamo giornate della memoria, film,, opere di ogni ...Shoda, autore die ufficialmente nominato quale Ambasciatore della Cucina Giapponese in ... presenta con la sua solita "verve" sui canali social seguiti complessivamente dafollowers, una ...Si tratta del prezioso incunabolo (come sono definiti i libri stampati con la tecnica a caratteri mobili tra la metà del XV secolo e l'anno 1500 incluso) che riporta i testi del filosofo greco tradott ...Fondi – “Da Forza Italia solo campagne elettorali e proclami sull’Ospedale San Giovanni di Dio”. Il gruppo consiliare “Riscossa Fondana” ci va giù pensate nel criticare l’atteggiamento di Fi e le pro ...