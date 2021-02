L'ex vice ministro della Salute ha spiegato quando la situazione dei contagi sarà migliore (Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex vice ministro alla Salute Sileri ha annunciato che con la vaccinazione di anziani e operatori sanitari la strada sarà in discesa. Sileri: “Vaccinato operatori sanitari e over 80, andrà meglio ” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) L’exallaSileri ha annunciato che con la vaccinazione di anziani e operatori sanitari la stradain discesa. Sileri: “Vaccinato operatori sanitari e over 80, andrà meglio ” su Notizie.it.

FabGiagnoni : @Agenzia_Italia Salvini ancora non ha capito che non è più il vice-primo ministro, né il ministro dell'interno, ben… - EneidaMuzhaqi : @bubusgnaus @fattoquotidiano Speranza non doveva essere mai scelto come ministro della salute. Se la continuazione… - cleghio : RT @convivioblog: E così Sinistra Italiana ci lascia un ministro che forse era meglio cambiare col vice e poi decide di votare no alla fidu… - faornano : @borghi_claudio Salvini ha capito che non è più vice Primo Ministro e che il Primo Ministro non è la marionetta di… - LennyReddy : RT @Ilconservator: Scalfarotto vice ministro Quote rosa salve #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : vice ministro Governo Draghi senza toscani. Ma per i vice in lizza c'è la Boschi

Se si esclude la presenza di Alfonso Bonafede (fiorentino di adozione ma siciliano di nascita), ministro nei due governo guidati da Giuseppe Conte, è stato il montelupino Luca Lotti l'ultimo ...

Forza Italia, Tajani coordinatore ma 3 deputati lasciano

Leggi anche Forza Italia, tre deputati lasciano e vanno con Toti 'Vice' di Tajani è la capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini , data in pole come ministro di 'Super Mario' fino all'ultimo momento e ...

Governo Draghi, dopo i ministri si apre la partita dei sottosegretari: i nomi in ballo per Istruzione e Università Orizzonte Scuola Prime insofferenze tra i partiti: "Draghi si confronti con noi"

La chiusura degli impianti da sci e le quote rosa provocano i primi mugugni tra chi mercoledì dovrà votare a fiducia al governo. Continua l opsicodramma tra i grillini, mentre la Lega attende al varco ...

Pd, l'offensiva femminile: subito un vice segretario donna

Agguerrita la portavoce Cecilia D’Elia, che su Facebook aveva definito la vicenda “una battuta d’arresto ma la battaglia continua” ricevendo tra i tanti commenti anche critiche: “E’ un punto di non ri ...

Se si esclude la presenza di Alfonso Bonafede (fiorentino di adozione ma siciliano di nascita),nei due governo guidati da Giuseppe Conte, è stato il montelupino Luca Lotti l'ultimo ...Leggi anche Forza Italia, tre deputati lasciano e vanno con Toti '' di Tajani è la capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini , data in pole comedi 'Super Mario' fino all'ultimo momento e ...La chiusura degli impianti da sci e le quote rosa provocano i primi mugugni tra chi mercoledì dovrà votare a fiducia al governo. Continua l opsicodramma tra i grillini, mentre la Lega attende al varco ...Agguerrita la portavoce Cecilia D’Elia, che su Facebook aveva definito la vicenda “una battuta d’arresto ma la battaglia continua” ricevendo tra i tanti commenti anche critiche: “E’ un punto di non ri ...