L' Eurogruppo adotta l' agenda Draghi | aiuti solo alle imprese vitali

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Presumibilmente a partire dall’estate, le indicazioni europee agli Stati membri sugliper sostenere l’economia in questo momento di inedita crisi da coronavirus cambieranno. Di fatto, l’fa propria l’, le linee guida che il nuovo presidente del Consiglio italiano ha elaborato a dicembre per il gruppo di economisti del G30: aiutare le aziende redditizie, che hanno un futuro, e assicurare una ordinata uscita dal mercato a quelle che non hanno futuro e non sono riconvertibili. Al termine della videoconferenza dei ministri finanziari dell’Ue che ha accolto il nuovo ministro del Tesoro italiano Daniele Franco, il commissario all’Economia Paolo Gentiloni e il presidente dell’Paschal Donohoe insistono molto sul cambio di passo: necessario ma da attuare con ...