L'esecutivo Draghi riporta gli anni Novanta. E tecnici tutti di centrosinistra (Di lunedì 15 febbraio 2021) Visto in filigrana il governo Draghi ci mostra scommesse, regolarità ed incrinature del sistema politico italiano. Il fatto politico più rilevante di questa fase è senza dubbio l'ingresso della Lega in maggioranza e al governo. Quella della dirigenza leghista è una scommessa sulla possibilità di essere riconosciuti come forza di governo stabile e non pericolosa per la vita della moneta unica. L'obiettivo di lungo periodo è quello di diventare un partito di destra di sistema facendo da contraltare al Partito democratico sia nei tavoli internazionali che nelle profondità dello Stato. Questo è quello che tutti hanno notato e che ha gettato nello scompiglio gran parte della sinistra, costretta ad allearsi con l'odiata destra per mantenere il governo e a rinunciare al principale strumento di delegittimazione dell'avversario, ossia l'accusa di estremismo. ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Visto in filigrana il governoci mostra scommesse, regolarità ed incrinature del sistema politico italiano. Il fatto politico più rilevante di questa fase è senza dubbio l'ingresso della Lega in maggioranza e al governo. Quella della dirigenza leghista è una scommessa sulla possibilità di essere riconosciuti come forza di governo stabile e non pericolosa per la vita della moneta unica. L'obiettivo di lungo periodo è quello di diventare un partito di destra di sistema facendo da contraltare al Partito democratico sia nei tavoli internazionali che nelle profondità dello Stato. Questo è quello chehanno notato e che ha gettato nello scompiglio gran parte della sinistra, costretta ad allearsi con l'odiata destra per mantenere il governo e a rinunciare al principale strumento di delegittimazione dell'avversario, ossia l'accusa di estremismo. ...

repubblica : Governo Draghi, scontro nel M5s. Casaleggio prova a mediare sulla fiducia: 'Chi è a disagio nel sostenere l'esecuti… - fattoquotidiano : ?? Newsletter straordinaria per dar conto del nuovo esecutivo #Draghi: il governo dei migliori, ha recuperato i pegg… - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Conte: 'Non entro nell'esecutivo' - EmyRoyaleagle : RT @AzzurraBarbuto: Il governo Draghi è un esecutivo di prolungamento del BisConte, che non stava più in piedi tanto da richiedere l’interv… - ivocamic : RT @AzzurraBarbuto: Il governo Draghi è un esecutivo di prolungamento del BisConte, che non stava più in piedi tanto da richiedere l’interv… -