Leo Messi e il suo futuro tengono in ostaggio tre città: Barcellona, Parigi e Manchester (sponda City) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Resta o va via? È il quesito che da svariati mesi i tifosi del Barcellona si pongono quotidianamente. La permanenza di Leo Messi in blaugrana non è mai stata così incerta. Tutto è partito da quel famoso burofax, strumento particolarmente in voga in Spagna per l'invio di documenti ufficiali. Svariati i motivi. La figuraccia di Champions contro il Bayern Monaco, il rapporto sempre più logoro con l'ormai ex dirigenza Bartomeu e la mancanza di un progetto vincente che tra le tante cose ha portato all'addio dell'amico Suarez. L'amore per il club che gli ha permesso di diventare il migliore al mondo lo ha fatto tornare sui propri passi, almeno fino al 30 giugno 2021. La data di scadenza dell'attuale contratto. Ma i dettagli sulle faraoniche cifre dell'accordo spifferate da El Mundo (oltre mezzo miliardo di euro per quattro anni) lo hanno nuovamente fatto ...

