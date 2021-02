L’economista nigeriana Okonjo-Iweala arriva alla guida del Wto

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L'organizzazione mondiale del Commercio, il Wto, ha ufficializzato la nomina della economistaNgozia nuovo direttore generale. Si tratta della prima donna e della prima esponente africana ad assumere ladell'organizzazione ginevrina. Secondo quanto riporta una nota, entrerà in carica dal primo marzo. La vita diè piena di numeri e primati. La sua nomina a direttore generale del Wto è l'ultimo di questi successi., infatti, è attualmente a capo del Gavi e supervisiona le vaccinazioni annuali di milioni di bambini. Da direttore operativo della Banca Mondiale ha sorvegliato operazioni per 81 miliardi di dollari. Come ministro delle Finanze della Nigeria ha affrontato il debito da 30 miliardi di ...