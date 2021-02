Le richieste al nuovo sindaco di Olbia dalle imprese | dalle associazioni e dai quartiere

gelindo18 : @sruotolo1 @giap87625642 Il problema resta relativamente alle richieste dei singoli partiti ed alla disponibilità d… - ElisaGhi : Dopo qualche refresh, vengo rimessa in coda. Ho davanti di nuovo 100 mila persone. Riesco ad accedere verso le 17:… - LegacoopN : ???Tutela dei lavoratori e codice #Ateco incluso nel sistema dei #ristori: le richieste al nuovo governo #Draghi del… - romamobilita : #ArrivederciRoma, da questo momento proseguono solo le informazioni sulla mobilità a cura della nostra redazione gi… - tvbusiness24 : ??#Italiani al risparmio: nel 2021 calano finanziamenti, mutui e surroghe. Dopo le flessioni del 2020 il nuovo anno… -

Ultime Notizie dalla rete : richieste nuovo

PMI.it

... il socialista Pedro Sánchez e, contro leautonomiste, ha dichiarato: 'La Catalogna vuole ... Aragonès si è messo immediatamente al lavoro con la prospettiva di formare unGoverno, ...Basta Veleni, in questo periodo, ha presentato delle "osservazioni tecniche" al"Piano Cave" ... Faremo il possibile perché le nostresiano accolte da Provincia e Regione. Da sempre ...Mazzeo, presidente del consiglio regionale: "Ognuno faccia la propria parte". Il confronto con la seconda ondata ...Il voto per il nuovo Parlamento della comunità autonoma, in piena pandemia, ha registrato un'avanzata di Esquerra repubblicana de Catalunya (Erc) e del Partito socialista. Il leader di Erc Pere Aragon ...