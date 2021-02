Le parole del presidente della Regione Veneto sulla chiusura degli impianti sciitistici

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il blocco dello sci è arrivato in maniera tardiva secondo Zaia che ora chiede risarcimenti e ristori per le attività. Zaia: “Blocco dello sci? Tardivo, servono più ristori” su Notizie.it.

"Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana", Ledi Walter Ricciardi all'ANSA scatenano le reazioneleader della lega matteo Salvini, che a 'Mezz'ora in Più' da Lucia Annunziata ...... non posso, non voglio vederlo come primo attonuovo governo Draghi, a cui mi rivolgo perché la tutelamondo reale passi dalledei mesi passati ai fatti di oggi". Il Piemonte, ha ..."Stop allo sci, siamo basiti dalla scivolata del ministro Speranza". Viterbo - Interviene Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia: "Urgono risarcimenti celeri" ...Con "In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe" Carlo Lucarelli conduce il pubblico alla riscoperta dei racconti più popolari, attraverso inediti punti di vista ...